Ein Falke trägt einen Peilsender, damit Falkner Matej Mezovsky ihn orten kann. Foto: dpa/Adriane Lochner

Forchheim. Sobald die Silhouette eines Greifvogels am Himmel erscheint, nehmen alle Singvögel Reißaus. Diesen Effekt haben sich nun Obstbauern in Franken zunutze gemacht. Seit Anfang Juni arbeitet in der Nähe von Forchheim ein Falkner.

Matej Mezovsky ist Experte auf dem Gebiet der Vogelvergrämung. So heißt in der Fachsprache das dauerhafte Verscheuchen der Tiere, ohne ihnen Schaden zuzufügen. Zweimal am Tag lässt der 31-Jährige seine beiden Falken, Tante Emma und Onkel Sam, in den Kirschgärten ihre Runden drehen. »Kurze Flüge von nur wenigen Minuten reichen aus, um Stare, Rabenkrähen oder Amseln fernzuhalten«, sagt er. Diese richten jedes Jahr zur Erntezeit von Juni bis August großen Schaden an.

Die Gegend um Forchheim gehört mit 250 000 Bäumen zu den größten Kirschanbaugebieten Europas. »Vogelfraß ist vor allem bei frühen Sorten ein Problem«, erklärt Karl Otzmann, Anbauberater für Kirschen und Zwetschgen. Sorten, die im Juni reifen, seien für die Landwirte besonders lukrativ, weil der Marktpreis höher liegt. Von frühen Sorten gibt es vergleichsweise wenig Bäume. Auf die konzentrieren sich die gefräßigen Vögel und ruinieren ganze Ernten. Vor allem Stare machen sich in Schwärmen über Kirschgärten her. Zwar picken sie nur einige Früchte an, doch »durch auslaufenden Saft und Vogelkot verkleben alle Kirschen am Baum«, so Otzmann. So kann der Ernteverlust bei frühen Sorten bis 100 Prozent betragen, bei späten etwa 10 Prozent. Zur Vergrämung nutzten die Landwirte bisher hauptsächlich Vogelscheuchen oder Flatterbänder - mit relativ geringer Wirkung.

Um die Singvögel nicht zu verletzen, werden nur Greifvögel eingesetzt, die nicht jagen. Mezovskys Falken stammen aus einer Volierenaufzucht. In der Natur lernen Greifvögel das Jagen von ihren Eltern, in der Falknerei bringt es ihnen der Mensch bei. Mezovsky hat diesen Teil des Trainings absichtlich weggelassen. Sein Wüstenfalkenweibchen Tante Emma und der Wanderfalke Onkel Sam greifen lediglich ein Federspiel an, eine lange Stange, an deren Ende eine Beuteattrappe hängt. dpa/nd