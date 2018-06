Gegen die weitere Vernichtung von geschlossenen Waldgebieten südlich von Frankfurt am Main und für mehr Naturschutz demonstrierten dieser Tage in Wiesbaden Aktivisten des Aktionsbündnisses Langener Bannwald. Auslöser der Proteste in Hessens Landeshauptstadt war der anhaltende Abbau von Sand und Kies in einem ehemaligen Langener Waldstück. »Seit der Genehmigung zur Rodung von 63,7 Hektar Wald im Jahre 2013 sind damit bereits 19,8 Hektar dieser Fläche gerodet worden. Der Rest soll folgen«, heißt es in einer Veröffentlichung des Aktionsbündnisses, in dem sich Flughafenausbaugegner, Umweltverbände, Grüne und Linkspartei zusammengeschlossen haben.

Trotz amtlicher Vorgaben zur Renaturierung der betroffenen Flächen werde sich faktisch auf dem überwiegenden Teil der Flächen über Jahrzehnte hinaus kein neuer Wald entwickeln, so die Kritik. Die Aktivisten vermissen »ein dem Zeitgeist entsprechendes, grünes Bewusstsein in der Lokal- und Regi...