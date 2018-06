Berlin. Neuestes aus der Reihe »Umfragen, die nur einer braucht«: Wer glaube, ein Urlaub sei ein Härtetest für jede Beziehung, liege falsch, hieß es in dieser Woche in einer Pressemitteilung. Laut einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstitutes Insa-Consulere geben knapp 40 Prozent der Urlauber an, sich nach einem gemeinsamen Urlaub besser oder sogar viel besser mit ihrem Partner zu verstehen als zuvor. Trotz des Vorurteils, ein Urlaub führe dazu, dass Paare auseinandergehen, könne dies nur ein Prozent der Befragten bestätigen. Mehr als die Hälfte sehe keine Veränderung im Beziehungsstatus. Wenn bei den Befragten im Urlaub Ärger aufkomme, habe das häufig andere Gründe. Das Ganze ist nicht verwunderlich: Die Umfrage wurde im Auftrag eines großen Reiseunternehmens durchgeführt. nd