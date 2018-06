Bochum. Beim Transport einer mobilen Toilette mit einer Sackkarre ist ein 37-Jähriger in Bochum (Nordrhein-Westfalen) unter dem Klo begraben worden. Er wurde leicht verletzt, berichtete die Polizei. Ein Autofahrer hatte beim Rückwärtsausparken den Klo-Transport übersehen. Er fuhr mit seinem Auto gegen die Toilette, sie kippte um und fiel auf den Transporteur. Der Autofahrer sei aus seinem Wagen gesprungen und habe den Mann befreit, berichtete die Polizei. Fazit der Beamten: »Der Dortmunder zog sich bei dem Vorfall leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Das Auto des Esseners kam mit einer Beule davon, die Toilette blieb unbeschädigt.« dpa/nd

