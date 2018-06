Bochum. Ein kleiner Präriehund hat in Bochum die Nacht auf einer Polizeiwache verbracht. Eine Frau hatte das nordamerikanische Erdhörnchen entdeckt, nach mehreren vergeblichen Versuchen, das Tier anzulocken, alarmierte sie die Polizei. Die Beamten machten das Tier dingfest und nahmen es mit auf die Wache, wo es unter Aufsicht die Nacht verbrachte. Tags darauf transportierten die Polizisten ihren Gast zum Bochumer Tierpark, wo Fachleute das Tier übernahmen. dpa/nd

