Ludwigshafen. Einem 37-Jährigen hat es in einer Arrestzelle in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) offenbar gut gefallen. Wie die Polizei mitteilte, war der alkoholisierte Mann von einer Polizeistreife aufgegriffen und über Nacht in Gewahrsam genommen worden. Als die Beamten ihn am nächsten Morgen entlassen wollten, tobte der Einsitzende und forderte, in der Zelle weiterschlafen zu dürfen. Die Kosten für die Übernachtung muss er laut Polizei bezahlen. dpa/nd