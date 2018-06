Kamenz. In Sachsen sind im vorigen Jahr 9381 Neubauten fertiggestellt worden. Das ist gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang um 7,9 Prozent. Das teilte das Verbändebündnis Wohnen am Donnerstag mit und beruft sich dabei auf Zahlen des Statistischen Landesamts. Davon entfielen 2601 Neubauten auf Dresden, 1654 auf Leipzig und 514 auf Chemnitz. Am wenigsten Wohnungen wurden laut einer Sprecherin des Verbändebündnisses im Landkreis Görlitz gebaut (120). Landesweit wurden rund 2,72 Milliarden Euro investiert. Insgesamt gab es laut dem Statistischen Landesamt in 2017 in Sachsen 2,36 Millionen Wohnungen. dpa/nd