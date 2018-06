Außenminister Maas war zum Antrittsbesuch bei seinem Amtskollegen in Paris

Es wurde bei der Haager OPCW-Tagung gar kein Geheimnis daraus gemacht, dass es Antragsteller Großbritannien vor allem darum ging, Russland an den Pranger zu stellen und eine nachträgliche Rechtfertigung für die Skandalisierung des Falls um den Doppelagenten Skripal einzufahren. Die OPCW hatte sich im März instrumentalisieren lassen und sich auf Londons Seite positioniert, ohne Beweise zu erbringen.

»Wir haben heute ein wichtiges Signal gesendet«, jubelte Bundesaußenminister Maas gemeinsam mit seinem britischen Amtskollegen Johnson über die selbstbeschlossene Mandatsausweitung der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW). »Wer Chemiewaffen einsetzt, muss identifiziert und dafür zur Rechenschaft gezogen werden.« Wird das künftig tatsächlich so sein? Und geschieht das unparteiisch?

