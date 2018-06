Felix Brych dürfte das einzige Mitglied des Deutschen Fußball-Bundes sein, der vom WM-Aus der Nationalmannschaft profitiert. Der Schiedsrichter kam beim Turnier erst zu einem Einsatz. Nun sind weitere Einsätze in der K.-o.-Phase bis hin zum Finale möglich. Bei seinem ersten Spiel überzeugte Brych - auch wenn Serbien wegen eines verweigerten Elfmeters gegen den Referee wütete. 2014 durfte Brych nach der Vorrunde kein Spiel mehr leiten, weil die deutsche Mannschaft bis zum gewonnenen Finale im Turnier vorgedrungen war.

Die DFB-Elf steckt in der Zwangsjacke des Weltmeisters fest, zugeschnürt hat sie Joachim Löw

