Luckenwalde. Ein politisch motivierter Übergriff ereignete sich am Donnerstag in der LINKE-Kreisgeschäftsstelle Teltow-Fläming in Luckenwalde. Wie Landesgeschäftsführer Stefan Wollenberg mitteilte, betrat ein junger Mann gegen Mittag die Geschäftsstelle, in der sich auch das Wahlkreisbüro des Landtagsabgeordneten Carsten Preuß befindet. Der Mann habe eine anwesende Genossin beschimpft und sich über ein im Fenster hängendes Plakat beschwert, auf dem der Slogan »Nazi bleibt Nazi - kein Platz für Rassismus und Hass« zu lesen sei. Auf dem Plakat sei ein Jacket mit AfD-Anstecker zu sehen. Er sei konservativ, lasse sich deshalb aber nicht als Nazi bezeichnen, habe der junge Mann geschimpft und das Plakat und die Fensterjalousie abgerissen. Als ihm mit der Polizei gedroht wurde, sei er geflüchtet. »Der Vorfall zeigt, zu welcher Verrohung der politischen Kultur der Aufstieg der AfD in unserem Land führt«, sagte Wollenberg. »Andersdenkenden wird nicht mehr nur verbal gedroht - man schreckt auch vor Angriffen auf den politischen Gegner nicht zurück.« Die LINKE werde sich aber nicht einschüchtern lassen. nd