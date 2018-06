Das Straßenfestival »Kreuzberg jazzt« in der Bergmannstraße ist mittlerweile zu einem weit über die Grenzen Berlins hinaus bekannten Ereignis geworden. Seit 1994 findet das Bergmannstraßenfest satt, dieses Jahr vom 29. Juni bis zum 1. Juli.

An diesen drei Tagen wird sich die Bergmannstraße wieder in eine Jazz-, Musik- und Kulturmeile verwandeln. Neben den kulinarischen Angeboten, wartet das Festival mit einem großen musikalischen Programm auf: Über 50 Bands auf der Bühne am Mehringdamm, der Bühne an der Obere Nostitzstraße und auf der Bühne an der Zossener Straße sorgen für die Musik. Auf der Theaterbühne Nostitzstraße werden Aufführungen stattfinden. Auf dem Chamissoplatz wird zudem ein »Gourmet-Zelt« aufgebaut.

Das Festival ist Freitag von 16 Uhr bis 22 Uhr, Samstag von 11 bis 22 Uhr und Sonntag 11 bis 20 Uhr geöffnet. nd