Das Literaturarchiv ist mit gegenwärtig 368 Einzelbeständen nicht nur die größte Archivabteilung in der Akademie der Künste, sondern es verfügt auch über einen der größten Fonds zur deutschen Literatur. nd

Marcel Lepper (Jahrgang 1977) war von 2008 bis 2018 Leiter des Forschungsreferats des Deutschen Literaturarchivs Marbach, seit 2018 ist er Außerplanmäßiger Professor für Neuere deutsche Literatur an der Universität Stuttgart. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Neuere deutsche Literatur im internationalen Kontext, Ideengeschichte, Wissenschaftsgeschichte, Textkritik sowie Literatur- und Archivtheorie.

Der bisherige Leiter des Forschungsreferats des Deutschen Literaturarchivs Marbach, Marcel Lepper, übernimmt zum 1. Juli 2018 die Leitung des Literaturarchivs der Akademie der Künste (AdK). Dies gab die AdK gestern bekannt. Lepper tritt damit die Nachfolge der Literaturwissenschaftlerin Sabine Wolf an, die über zehn Jahre diese Position innehatte, bevor sie Stellvertretende Archivdirektorin wurde.

