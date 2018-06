Was soll das sein

In Zusammenarbeit mit dem Berliner Ensemble präsentiert die KW Institute for Contemporary Art die öffentliche Werkstatt »Hier wird heute Abend ein Mensch wie ein Auto ummontiert / Ohne dass er irgendetwas dabei verliert. Brecht in der Autowerkstatt« von Olaf Nicolai.

Diese Werkstatt zeigt die Montage und Reparatur des Mercedes-Benz Ponton, der sich ursprünglich im Besitz von Helene Weigel, der ehemaligen Intendantin des Berliner Ensembles und Ehefrau Bertolt Brechts, befand. Gleichzeitig wird Brechts Lehrstück »Mann ist Mann« mit Schauspieler*innen erarbeitet. Hierbei werden sowohl Fragen über die Natur von Performances und Theater aufgeworfen als auch zur Bedeutung von Arbeit im Kontext heutiger Wirtschaft und Kunstproduktion. Die Werkstattbesuche sind klassischerweise in Schichten strukturiert und ermöglichen lustvolle Einblicke in die Arbeit auf den verschiedensten Ebenen.

Die Veranstaltung findet in einer Autowerkstatt in Berlin-Prenzlauer Berg statt. Die Adresse wird nach dem Ticketkauf bekannt gegeben. nd Foto: Moritz Haase

29. Juni bis 1. Juli, KW Institute for Contemporary Art, Prenzlauer Berg. www.kw-berlin.de