Neandertaler haben sich bei der Jagd offenbar sehr nah an ihre Beute herangepirscht. Das belegen Spuren an zwei Skeletten ausgestorbener Damhirsche, wie die Universität Mainz und das Leibniz-Forschungsinstitut für Archäologie mitteilten. Die vor rund 120 000 Jahren im heutigen Geiseltal nahe Halle (Sachsen-Anhalt) von Neandertalern erlegten Tiere weisen »die ältesten, unzweifelhaften Jagdverletzungen der Menschheitsgeschichte« auf. Laut der im Fachblatt »Nature Ecology & Evolution« veröffentlichten Studie deuten die Verletzungen darauf hin, dass die Tiere aus nächster Nähe mit einem Speerstoß erlegt wurden. AFP/nd

