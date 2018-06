Die USA haben sich die Krone im Wettstreit um die schnellsten Superrechner der Welt nach mehr als fünf Jahren von China zurückerobert. Mit »Summit« von IBM steht wieder eine US-Rechenanlage an der Spitze der Top-500-Liste der schnellsten Supercomputer. Sie verdrängte mit einer Leistung von 122,3 Petaflops (Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde) den 93 Petaflops schnellen chinesischen Superrechner »Sunway TaihuLight« am Nationalen Supercomputing Center in Wuxi. Schnellster Superrechner aus Deutschland ist auf Platz 24 »Juwels« am Jülicher Supercomputing Centre (JSC). dpa/nd