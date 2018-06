Schierke. Nach zwei Jahren ist die Aussichtsplattform im Brockenhaus auf Norddeutschlands höchstem Berg wieder für Besucher zugänglich. Neben einer neuen Ausstellung in dem Gebäude öffne am Samstag auch die Terrasse wieder, sagte der Geschäftsführer des Brockenhauses, Christoph Lampert. Die Aussichtsplattform war vor zwei Jahren zur Sanierung geschlossen worden. Diese sei nun abgeschlossen. Die neue Ausstellung beschäftige sich mit der Vergangenheit der Geheimdienste auf dem 1141 Meter hohen Brocken, sagte Lampert. dpa/nd

Gespaltene Reaktionen in Deutschland auf die Verhandlungsergebnisse des EU-Gipfels

Europäischer Rat beschließt, Migranten in Lagern zu internieren

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!