Stopp vor dem Gebrauchtkleiderladen »Blaugold« an der Münchner Sedanstraße Foto: Rudolf Stumberger

Der Münchner Orleansplatz am Ostbahnhof. Es ist 15 Uhr, als sich an der Ecke zur Wörthstraße ein kleines Grüppchen bildet: Ein Ehepaar mit einem Baby im Schlepptau, mehr Frauen als Männer, einige mit Rädern. »Ich bin gespannt, wo es hingeht«, sagt eine der Frauen. Doch zuvor gibt es noch ein Frage-und-Antwort-Spiel. Ob man schon mal auf einer Kleidertauschparty war oder wisse, was »Upcycling« bedeute. Was es mit den Begriffen auf sich hat, erfährt das gute Dutzend an Teilnehmern dann in den folgenden drei Stunden.

So lange dauert der »Konsumkritische Stadtrundgang«, der an jenem Freitag im Münchner Stadtteil Haidhausen stattfindet. Veranstalter ist die Katholische Akademie Bayern, und durchgeführt wird die Tour zu »nachhaltigen Läden und Einrichtungen« von der Jugendorganisation des Bundes Naturschutz. Derartige Öko-Spaziergänge erfreuen sich bundesweit zunehmender Beliebtheit.

Erste Station: Rosenheimer Straße Nr. 83. Hier r...