Fürstenwalde. Nach einer Einbruchserie in Kitas in Fürstenwalde und in umliegenden Gemeinden gibt es einen Tatverdächtigen. Der 32-Jährige wurde in Untersuchungshaft genommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Beschuldigte kam in Untersuchungshaft. Die Polizei hatte Diebesgut aus den Kitas in seiner Wohnung gefunden. Seit Jahresbeginn hatte es immer wieder Einbrüche gegeben. Es sei erheblicher Sachschaden entstanden, der Wert der Beute halte sich jedoch in Grenzen, hieß es. dpa/nd