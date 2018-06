Spaniens Mannschaft darf nun doch auf lautstarke Unterstützung durch Edelfan Manolo Caceres bauen. Laut »Marca« erwirkte der 69-Jährige bei der FIFA die Erlaubnis, ab dem Achtelfinalspiel am Sonntag in Moskau gegen Russland mit Pauke ins Stadion gelassen zu werden. Zuvor hatte er bei seiner zehnten WM das Instrument in Russland immer am Einlass abgeben müssen - wegen Sicherheitsbedenken, steht schließlich »Bombo de España« drauf. Da die Kontrolleure offenbar nicht gut Spanisch sprechen, wussten sie nicht, dass »bombo« einfach nur Pauke heißt.