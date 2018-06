Ronaldo, Suarez, Cavani - die Protagonisten des Spiels Portugal gegen Uruguay lassen auf ein hochklassiges Achtelfinale am Samstag hoffen. Doch die Hoffnung trügt. »Die Partie ist wie ein Endspiel. Und Endspiele werden nicht gespielt, sie werden gewonnen«, weiß Uruguays Diego Laxalt. Die Portugiesen sehen das leider genauso. Zwar wird daheim das »Jogo Bonito«, das schöne Spiel, vermisst - aber für die Europameister zählt nur der Sieg. Verteidiger Cedric Soares: »Ob schön oder nicht. Die Spielweise ist egal. Das Wichtigste ist, dass wir Uruguay schlagen.«

