Was soll das sein

Moskau. Der Bruder des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny, Oleg Nawalny, ist am Freitag nach einer mehrjährigen Gefängnisstrafe aus der Haft entlassen worden. Beide Brüder waren im Dezember 2014 von einem russischen Gericht wegen angeblicher Veruntreuung verurteilt worden. Alexej Nawalny wurde mit einer Bewährungsstrafe von dreieinhalb Jahren belegt, sein Bruder Oleg musste dieselbe Zeit in einem Straflager absitzen. Ihnen wurde vorgeworfen, Geld unterschlagen und über ein Firmengeflecht legalisiert zu haben. Die Brüder wiesen die Vorwürfe vehement zurück und bezeichneten den Prozess als politisch motiviert. Der Fall wurde auch international heftig kritisiert. Für den Sonntag hat Alexej Nawalny in mehreren russischen Städten zu Demonstrationen gegen die geplante Rentenreform aufgerufen. dpa/nd