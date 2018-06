Washington. Die US-Polizei hat fast 600 Menschen vorübergehend festgenommen, die in einem Senatsgebäude gegen die Einwanderungspolitik von US-Präsident Donald Trump protestiert hatten. Unter den mehrheitlich weiblichen Demonstranten gegen die Trennung und Inhaftierung von Einwandererfamilien waren die demokratische Kongressabgeordnete Pramila Jayapal und Hollywoodschauspielerin Susan Sarandon. Die Trump-Gegner versammelten sich am Donnerstag im Atrium eines Senatsgebäudes in der Hauptstadt Washington zu einer Sitzblockade und zeigten ein Banner mit der Aufschrift: »Die Familien müssen zusammen in Freiheit bleiben«. Die Kapitolspolizei nahm 575 Menschen wegen »ungesetzlichen Demonstrierens« vorübergehend fest. Am Samstag soll eine weitere Demonstration gegen Trumps Einwanderungspolitik stattfinden. AFP/nd