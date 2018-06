Public Viewing auf der Krim: Zu Besuch in der Fanzone von Sewastopol

Christoph Ruf sieht eine Einigkeit zwischen Ost und West: Schuld sind immer die anderen. Im Fußball wie in der Politik.

Jenseits aller fachlichen Qualitäten ist der 54-Jährige eine geradezu perfekte Figur, um den fröhlich-leichten WM-Sommer auszuschmücken. »Alle Kritik hat sich in Lob verwandelt«, wird Sergej Anochin, Vizepräsident des russischen Fußballverbandes, zitiert.

Der ehemalige Torhüter von Dynamo Dresden kann sehr unterhaltsam sein. Aber bei bestimmten Themen ist der Spaß vorbei. Als er jüngst darauf angesprochen wurde, dass die russische Mannschaft mehr laufe als alle anderen, was ja den kursierenden Dopingverdacht verstärkt, erwiderte er verärgert: »Ist das eine Frage zum Spiel oder ist das Philosophie?« Für ihn sei es ganz normal, dass die Mannschaft im eigenen Land hoch motiviert mehr laufe.

Gerade zwei Sätze hat der spanische TV-Reporter gesprochen, als ein Mitarbeiter der Medienabteilung des russischen Fußballverbandes mit bösem Gesicht herangeeilt kommt. »Unsere Spieler schlafen«, raunt der Russe in gebrochenem Englisch, Sicherheitsleute kommen näher. Der Reporter räumt seinen Platz im Vereinigten Sportzentrum Novogorsk.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!