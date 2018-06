Vier Wochen nach der Einführung von Tempo 30 auf der Potsdamer Straße in Tiergarten und Schöneberg hat die Polizei Radarkontrollen angekündigt. Wie die Beamten mitteilten, soll ab kommender Woche zwischen Potsdamer Platz und Kleistpark regelmäßig geblitzt werden. Die Polizei hatte zunächst eine vierwöchige Gewöhnungsphase gewährt. Ähnliche Kontrollen gibt es seit Anfang Mai in der Tempo-30-Zone auf der Leipziger Straße. Die bisherigen Kontrollen dort haben laut Polizei gezeigt, dass das Tempolimit weitestgehend eingehalten wird. Im Vergleich zu anderen Tempo-30-Strecken sei die Überschreitungsquote dort deutlich geringer. dpa/nd

