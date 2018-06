Washington. Die Deutsche Bank ist im zweiten Teil eines Stresstests durch die US-Notenbank Federal Reserve durchgefallen. In einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht bemängelt die Fed, dass die US-Tochter der Deutschen Bank in ihren Planungen und internen Abläufen nicht ausreichend für Krisensituationen gewappnet sei. Es seien »weit verbreitete und bedenkliche Defizite« in allen Bereichen der Kapitalplanung festgestellt worden. Die Bank verwies in einer Stellungnahme auf »bedeutsame Investitionen« in Verbesserungsmaßnahmen.

Die Fed konstatierte gravierende Mängel in der Datenverarbeitung, den Voraussagen über Einnahmen und Verluste sowie in den internen Kontrollsystemen. Diese Schwächen weckten Besorgnisse hinsichtlich der Fähigkeiten der Deutsche-Bank-Tochter, »ihre Kapitalbedürfnisse auf vorausschauender Basis festzulegen«. AFP/nd Kommentar Seite 2