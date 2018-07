Was soll das sein

Der kanadische Musiker Neil Young hält in vielen Liedtexten nicht mit politischen Ansichten hinterm Berg - im Fall von US-Präsident Donald Trump empfiehlt er allerdings Zurückhaltung. »Ich mag es nicht, seinen Namen in einem Song zu erwähnen«, sagte der Rockstar der »Welt am Sonntag«. »Ich möchte ihn nicht auf diese Weise aufbauen.«

Young hatte erst vor gut einem halben Jahr ein neues Album mit dem Titel »The Visitor« veröffentlicht, in dem er sich auch mit der politischen Lage in den USA auseinandersetzt. Dabei kritisiert er einen Politikertypus, der wie ein Gameshowmoderator regiert - was viele als Anspielung auf Trump interpretierten. dpa/nd