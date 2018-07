Washington. Der Handelsstreit um die Sonderzölle von Präsident Donald Trump auf Importe in die USA eskaliert weiter. Wie die EU hat nun auch Nachbar Kanada Gegenmaßnahmen verhängt. Außenministerin Chrystia Freeland kündigte Zölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte aus den USA im Wert von umgerechnet zehn Milliarden Euro an, die noch am Sonntag in Kraft treten sollten. »Kanada hat keine Wahl, als mit einer maßvollen, gegenseitigen Dollar-für-Dollar-Antwort zurückzuschlagen«, sagte Freeland. In Kanadas Fall verstießen die US-Maßnahmen auch gegen die Regelungen des gemeinsamen Freihandelsabkommens NAFTA. dpa/nd