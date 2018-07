Hamburg. In Deutschland verkaufte Grillkohle enthält bedenklich hohe Anteile an Tropenholz und Holz aus geschützten osteuropäischen Urwäldern. Das ist das Ergebnis einer am Sonntag veröffentlichten Untersuchung des NDR und der Umweltschutzorganisation WWF. Die Experten fanden Tropenholz sogar in Produkten mit den Umweltsiegeln FSC oder PEFC. Untersucht wurden 36 Grillkohlen aus Baumärkten, von Tankstellen, Supermärkten und Discountern. Danach enthalten 42 Prozent der getesteten Produkte Tropenholzanteile. 61 Prozent stammen aus Regionen mit umfangreichem illegalen Holzeinschlag. AFP/nd