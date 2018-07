Ein Banner mit der Aufschrift «Campamento por La Paz» («Camp für den Frieden») hängt zwischen zwei Bäumen am Eingang eines FARC-Entwaffnungscamps. Foto: dpa/Georg Ismar

Wo steht der Friedensprozess mit der FARC-Guerilla?

Wir sehen in allen fünf Punkten des Abkommens wichtige Fortschritte. Der beste Beweis sind die vergangenen Präsidentschaftswahlen: Noch nie waren Wahlen in Kolumbien so friedlich, noch nie hatte ein linker Kandidat eine reale Chance. Bis dato beschäftigte uns bei Wahlen in erster Linie die öffentliche Sicherheit, und erst dann das Wahlergebnis. Sonst gab es rund um die Wahlen stets massive Drohungen, irgendwer hatte irgendwen entführt, irgendwelche illegalen Akteure hatten irgendein Wahllokal besetzt. Dass wir in Frieden wählen konnten und eine demokratische Entscheidung zwischen zwei entgegengesetzten Politikströmungen treffen konnten, ist der beste Beweis dafür, dass der Friedensprozess voranschreitet.

Was sind die bisherigen Erfolge des Friedensprozesses?

Auch wenn wir uns wünschen würden, dass es schneller geht: Wenn wir das für den Prozess geplante Zeitfenster von ...