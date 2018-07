Berlin. Die Bezüge der mehr als 20 Millionen Rentner steigen am 1. Juli um mehr als drei Prozent. Im Westteil der Republik gibt es ein Plus von 3,22 Prozent, in den neuen Bundesländern steigen die Altersbezüge um 3,37 Prozent. Die Rentenwerte in Ostdeutschland erreichen damit 95,8 Prozent des Westniveaus. dpa/nd