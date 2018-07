Bankenmetropole Frankfurt am Main Foto: dpa/Arne Dedert

Dass Wanderarbeiter aus ost- und südosteuropäischen EU-Ländern mehrfacher Ausbeutung und Ausnutzung durch Arbeitgeber, Subunternehmen, Vermittler, Vermieter und weitere Profiteure ausgesetzt sind, gehört längst zum bundesdeutschen Alltag. Nicht wenige Wanderarbeiter, darunter etliche Sinti und Roma, sind obdachlos oder leben unter beengten, menschenunwürdigen Bedingungen in renovierungsbedürftigen Behausungen.In der hessischen Bankenmetropole Frankfurt am Main geriet die Notlage osteuropäischer Wanderarbeiter in den Fokus des öffentlichen Interesses, als die Stadt 2017 und erneut Ende Mai mit massiven Polizeieinsätzen Hüttensiedlungen räumen ließ, die Betroffene auf Industriebrachen selbst aufgebaut hatten. Für die Linksfraktion im Römer, dem Frankfurter Rathaus, war diese Erfahrung Anlass, um von der Kommune die Einrichtung einer Unterkunft für diese Menschen zu fordern. Das angestrebte »Boardinghouse« solle europäischen Wanderarbeite...