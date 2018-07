Auf den Straßen von Duma Foto: Reuters/Ali Hashisho

Heiß und staubig ist es. Der Wind weht leere Plastiktüten über die Straßen in Duma. Nur wenige Menschen und noch weniger Autos fahren um den Kreisverkehr am »Platz der Verwaltung«, einst ein lebendiger Dreh- und Angelpunkt.

Duma liegt etwa 15 Kilometer von Damaskus entfernt in der östlichen Ghuta. Bis vor wenigen Wochen herrschte hier die »Armee des Islam«, die aus Syrien ein »Khalifat«, einen sunnitisch-muslimischen Gottesstaat machen wollte. In der östlichen Ghuta sollte der Anfang gemacht werden. Sieben Jahre hielten die Kämpfer mit Unterstützung aus der Türkei, den Golfstaaten, aus Europa und den USA durch. Nun haben Tausende ihre Waffen niedergelegt. Diejenigen, die weiterkämpfen wollen, sind mit ihren Familien in den Norden des Landes, in die Provinz Idlib oder in die Grenzstadt Jarabulus abgezogen, die von der Türkei kontrolliert werden.

In der Mitte des Kreisverkehrs am »Platz der Verwaltung« steht ein Monument. Eine ...