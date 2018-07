DUH will Dieselverbot in Düsseldorf erzwingen

Die »Athene« war vom Gelände einer Kunstgießerei in Düsseldorf gestohlen worden. Eine Zeugin hatte sogar beobachtet, wie dort zwei kräftige Männer eine große Skulptur in einen weißen Transporter luden. Weil sie von einem korrekten Transport ausging, hatte sie sich das Kennzeichen nicht gemerkt.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

In München liefert Georg Baselitz den optischen Rahmen für einen neuen »Parsifal« der musikalischen Spitzenklasse

Festival »Infektion!« an der Staatsoper Berlin: Davide Carnevali inszenierte in der neuen Werkstatt »Ein Porträt des Künstlers als Toter«, Koproduktion der Staatsoper mit der Münchner Biennale

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!