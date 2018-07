Halle. Im vergangenen Jahr wurden in Sachsen-Anhalt 24 gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften wieder aufgehoben. Beteiligt waren dabei 28 Frauen und 20 Männer, wie das Statistische Landesamt in Halle mitteilte. Im Schnitt hielt die Lebenspartnerschaft bis zur endgültigen Trennung etwas mehr als sieben Jahre. Zehn betroffene Partner waren mindestens 50 Jahre alt, fünf waren unter 25 Jahren. Der durchschnittliche Altersabstand bei den Männern betrug laut Statistik 12,2 Jahre und bei Frauen 4,1 Jahre. 2016 lebten in Sachsen-Anhalt 1350 Menschen in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft, neuere Zahlen liegen nicht vor. dpa/nd