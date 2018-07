Was soll das sein

Kurz vor Schulferienbeginn sind fast alle 39 offiziellen Badestellen der Hauptstadt mit der Bestnote ausgezeichnet worden. Erst am Sonntag wurde die Internetseite www.badegewaesser-berlin.de online gestellt, auf der Interessierte die Wasserqualität aller Badestellen einsehen können. Für Badestellen an Flüssen, die etwa durch Starkregen beeinflusst werden, enthält die Seite auch Prognosen darüber, wann wieder gebadet werden kann. »Dass die Information über diese Qualität künftig auch online und mobil noch besser abrufbar ist, entspricht dem Selbstverständnis unserer Stadt als einer smarten, lebenswerten Metropole«, so Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD). dpa/nd