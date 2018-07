Dies alles sind nur ein paar erste Ideen für eine mögliche, auf jeden Fall aber notwendige, Parlamentsreform. Die Diskussion dazu beginnt jetzt. Sie sollte nicht nur im Abgeordnetenhaus geführt werden. Die ganze Stadt ist gefragt, was sie für ein Parlament will.

Neben diesen Aufgaben hat in den vergangenen Jahren auch der Anspruch auf Dialog der Bürgerinnen und Bürgern zugenommen. Sie geben sich völlig zu Recht nicht damit zufrieden, alle fünf Jahre ihre Stimme abzugeben. Sie wollen mitreden. Das heißt, dass Abgeordnete sich im ständigen Austausch mit der Stadtgesellschaft befinden müssen. Und gerade wir LINKE haben den Anspruch, nicht nur Politik für Menschen zu machen, sondern Politik gemeinsam mit den Menschen zu entwickeln.

Tatsächlich ist nirgendwo festgeschrieben, dass das Abgeordnetenhaus ein Teilzeitparlament ist. Dieser Status drückt sich vor allem in der traditionellen Organisation der Sitzungen der Ausschüsse und des Plenums sowie der Arbeitsweise der Fraktionen und der Höhe der Entschädigung aus. Tatsächlich ist die Arbeit als Mitglied des Abgeordnetenhauses, wenn man sein Mandat ernst nimmt, bereits jetzt ein Vollzeitjob. Organisatorisch ist es praktisch nur Freiberuflern möglich, ihrer früheren Beschäftigung nachzugehen.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Alexander Isele über die Polarisierung in den USA

Sebastian Schlüsselburg will eine Reform des Parlaments

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!