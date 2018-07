Cottbus. Zum wiederholten Mal sind in Cottbus Behälter mit giftigem Reinigungsmittel aus DDR-Zeiten im Freien abgestellt worden. Am Montag rückte die Feuerwehr zu einem Parkplatz aus, dort standen zwei Behälter, wie die Regionalleitstelle Lausitz mitteilte. Eine Privatperson habe die Feuerwehr alarmiert, hieß es. Das alte Reinigungsmittel wurde gesichert und wird entsorgt. Solche Vorfälle hatte es bereits in den vergangenen Tagen an anderen Stellen in der Stadt gegeben. Es wird wegen umweltgefährdender Entsorgung ermittelt. Das chemische Reinigungsmittel aus DDR-Zeiten wird heute als giftig eingestuft. dpa/nd