Berlin. Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) ist erstmals in sozialen Medien vertreten. Wie der Inlandsnachrichtendienst mitteilte, kann ihm seit Montag auf Twitter gefolgt werden. »Sie erhalten dort Einblicke in die Arbeit und Aufgaben des BfV sowie aktuelle Informationen rund um die Aufgabenschwerpunkte des Bundesverfassungsschutzes«, hieß es in einer Mitteilung. dpa/nd