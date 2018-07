Protest gegen sexualisierte Gewalt in Rom Foto: Patrizia Cortellessa

In Rom gibt es (noch) einen besonderen Ort, wo sich Frauen treffen, um für ihre Rechte zu kämpfen. Das ist das »Casa internazionale delle donne«, das »Internationale Haus der Frauen«, das direkt am Tiber in einem alten Frauengefängnis untergebracht ist. Hier haben über 100 Organisationen und Vereine ihren Sitz, die sich mit den unterschiedlichsten Bereichen befassen: Gesundheit, Arbeit, Gewalt, Mutterschaft, Kultur, Migrantinnen und vieles, vieles mehr. Hier arbeiten fast alle unentgeltlich - Rechtsanwältinnen, Ärztinnen, Sozialarbeiterinnen, aber vor allem Frauen aus allen Bereichen der Gesellschaft, die diskutieren, helfen, Strategien ausarbeiten oder auch einfach nur Spaß haben.

Seit einem Jahr aber hat sich das Klima in der »Casa« (Haus), wie dieser besondere Ort liebevoll von vielen Frauen genannt wird, radikal verändert. Seit in Rom Virginia Raggi, Vertreterin der Fünf-Sterne-Bewegung, als Bürgermeisterin im Amt ist, muss um...