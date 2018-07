Moskau. Fast jeder dritte Russe zwischen 18 und 24 Jahren würde einer Umfrage zufolge gerne auswandern. Die Zahl stieg damit im Vergleich zu den Vorjahren leicht, wie das staatliche Meinungsforschungsinstitut WZIOM am Montag in Moskau mitteilte. Wollten sich zwischen 2014 und 2017 noch 21 bis 26 Prozent der jungen Russen eine neue Existenz im Ausland aufbauen, sind es nun 31 Prozent. Als Gründe werden u.a. die Ablehnung der Regierungspolitik oder schlechte wirtschaftliche Möglichkeiten genannt. Deutschland ist mit 16 Prozent das beliebteste Land, gefolgt von den USA mit sieben. dpa/nd

