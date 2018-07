Cox’s Bazar. Bei einem Besuch in den Rohingya-Flüchtlingscamps in Bangladesch hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres die Weltgemeinschaft zur Unterstützung aufgerufen. Nichts habe ihn auf das Ausmaß der Krise und des Leidens in vorbereitet, schrieb Guterres am Montag auf Twitter. Von vielen aus Myanmar geflohenen Rohingya habe er unvorstellbare Berichte über Mord und Vergewaltigung gehört. Guterres lobte Bangladesch für die Grenzöffnung. Vor wenigen Tagen sagte die Weltbank dem armen Land 480 Millionen US-Dollar für bessere gesundheitliche und sanitäre Versorgung, Bildung und Katastrophen-Management zu. epd/nd