Straßburg. Russland hat im Streit mit dem Europarat erneut seine Beitragszahlung für die Staatenorganisation verweigert. »Bis heute ist keine Zahlung eingegangen«, so ein Sprecher am Montag. Die Frist war in der Nacht zum Sonntag abgelaufen. Moskau ist im Normalfall einer der großen Beitragszahler und steuert mit 33 Millionen Euro ein Zehntel des Gesamtbudgets bei. Mit dem Zahlungsstopp protestiert es dagegen, dass die russischen Abgeordneten in der Parlamentarischen Versammlung kein Stimmrecht mehr haben. Es war ihnen 2014 nach der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim entzogen worden. Der Europarat wacht über die Menschenrechte in den 47 Mitgliedstaaten. dpa/nd