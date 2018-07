Neukölln hat einen neuen Millionär. Der Jackpot-Gewinner beim Lotto 6 aus 49 hat am Samstag genau 10 578 109,70 Euro abgesahnt. Wie die Deutsche Klassenlotterie am Montag weiter mitteilte, habe sich der Gewinner bereits gemeldet und möchte ausdrücklich anonym bleiben. Die Summe werde in der kommenden Woche auf das Bankkonto des Mannes überwiesen. Es ist schon der zweite Millionen-Lottogewinn, der in diesem Jahr nach Neukölln geht. dpa/nd