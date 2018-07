Beginn: 4. Juli, 19 Uhr, in der Galerie Nord, Turmstraße 75, Moabit. Infos und Termine unter:

Ob Klanginstallation, multimediales Videoprojekt oder Fotografien, alle modernen Kunsthandwerke sind in dieser Ausstellung vorhanden. Abgerundet wird das auf fünf Tage im Juli und August verteilte Programm vom syrischen Rapper Abu Hajar-Mazzaj, einem Stadt-Choreografie-Parcours von Sonja Augart sowie einem Filmabend von Michael Freerix und einer Soundcollage von Dirk Winkler. nd Foto: Gabriele Worgitzki

Die Arbeiten von Juliane Duda, Tatjana Fell, Mariel Poppe, Inken Reinert, Birgit Schlieps, Sencer Vardarman und Gabriele Worgitzki (im Bild: »Wedding 39«) nehmen Bezug auf die aktuelle Berliner Geschichte, auf Überlagerungen verschiedener Lebensstile, die zunehmende Geschwindigkeit in den Großstädten und andere städtebauliche Dynamiken.

Der Berliner Kunstverein Tiergarten zeigt in seiner neuesten Ausstellung »Stadt als Ornament« Werke von internationalen Künstlerinnen zu aktuellen Diskursen im urbanen Raum. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Möglichkeiten individueller und gemeinschaftlicher Teilhabe sowie auf den Effekten des urbanen Lebens auf seine Akteurinnen.

