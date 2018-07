Das Beratungszentrum befindet sich in der

Das neue Zentrum bietet älteren, pflegebedürftigen oder behinderten Menschen und ihren Angehörigen Information, Beratung und Hilfe aus einer Hand, wenn es darum geht, selbstbestimmt solange wie möglich in den eigenen vier Wänden zu leben. VDGN/Nd

Im neuen Beratungszentrum, das mit finanzieller Hilfe des Berliner Bezirks Marzahn-Hellersdorf errichtet wurde, bündelt der VDGN seine Beratungsleistungen rund um Haus und Grundstück in der Hauptstadt.

Nicht einmal ein Jahr hat der Bau des neuen Beratungszentrums Grundstück und Pflege des Verbandes Deutscher Grundstücksnutzer (VDGN) gedauert. Am 20. Juni 2018 wurde das Haus nun feierlich eröffnet.

