Der Vermieter ist verpflichtet, zur Freischaltung eines DSL-Anschlusses Zugang zum Telefon-Hausverteiler zu gewähren. Wird dies vom Vermieter verhindert, ist wegen des fehlenden Internetanschlusses ein Mietmangel anzunehmen, der eine Minderung von fünf Prozent rechtfertigt (Amtsgericht Wedding, Az. 15a C 99/16).

Eine »Notdienstpauschale« ist nicht über die Nebenkosten auf die Mieter umlegbar, da die Kosten für die Einrichtung eines Notdienstes den Verwaltungskosten zuzuordnen sind (Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Az. 215 C 311/17).

Die Störung des Hausfriedens durch Lärm und Gewalt gegen Mitbewohner sowie die Beleidigung und massive Bedrohung von Nachbarn rechtfertigen die fristlose Kündigung durch den Vermieter (Amtsgericht München, Az. 474 C 18956/16).

