Im Schuljahr 2016/2017 wurden 535 Anträge positiv beschieden und 191 000 Euro ausgezahlt. In diesem und im nächsten Jahr stehen jeweils 340 000 Euro zur Verfügung. Bisher können Azubis nur dann Zuschüsse für den Weg zur Berufsschule oder zu den Übernachtungskosten im Internat bekommen, wenn sie sehr lange unterwegs sind und höchstens 500 Euro Lehrlingsentgelt im Monat bekommen. Agenturen/nd

Bei den Fahrtkostenzuschüssen für Lehrlinge mit langen Wegen zur Berufsschule und niedrigen Ausbildungsvergütungen soll in Mecklenburg-Vorpommern erneut nachgebessert werden. Die Regierungsfraktionen CDU und SPD wollen die Förderung vereinfachen und die Obergrenze des Lehrlingsentgeltes anheben, bis zu der die Zuschüsse gewährt werden.

