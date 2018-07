In einem Test von elf kostenpflichtigen Online-Angeboten stellte eine bundesweite Untersuchung der Verbraucherzentralen fest, dass die meisten online angebotenen Patientenverfügungen mit den kostenlos erhältlichen Textbausteinen des Bundesjustizministeriums (BMJV) übereinstimmen. Kritisch sind Angebote zu betrachten, die eine Optimierung erprobter Patientenverfügungsmuster versprechen. VZB/nd

Eine Patientenverfügung legt den Willen des Patienten für mögliche medizinische Behandlungssituationen für den Fall fest, dass der Patient dazu nicht mehr in der Lage ist. Dafür müssen die Patienten vorsorglich Angaben zu häufig auftretenden Behandlungssituationen machen. Online-Angebote können dazu eine rechtswirksame Festlegung der eigenen Wünsche leisten. Im Marktcheck der Verbraucherzentralen wurde allerdings festgestellt, dass kostenpflichtige Online-Patientenverfügungen nicht per se besser sind als gängige Vordrucke, die sich Verbraucher aus dem Internet kostenfrei herunterladen oder im Buchhandel kaufen können.

