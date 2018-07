Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Im Streit um eines der wertvollsten Werke aus dem Nachlass von Cornelius Gurlitt gibt es eine Einigung: Cézannes Bild »La Montagne Sainte-Victoire« bleibt im Besitz des Kunstmuseums Bern. Das Gemälde wird aber oft im Museum Granet in Aix-en-Provence, Cézannes französischer Heimatstadt, zu sehen sein. Darauf einigten sich das Kunstmuseum und die Familie von Cézanne, die Anspruch auf das Bild erhoben hatte, wie das Museum am Dienstag in Bern berichtete.

Die Familie und das Museum einigten sich demnach auf einen langfristigen Leihvertrag. Das Werk von Paul Cézanne aus dem Jahr 1897 wird auf mehr als 26 Millionen Euro geschätzt.

Die Sammlung von Gurlitt, Sohn eines der Kunsthändler Hitlers, war 2012 entdeckt worden. Mehr als 1000 Werke wurden in München und später in Salzburg beschlagnahmt. Gurlitt starb 2014. Er hatte das Kunstmuseum Bern überraschend als Alleinerben eingesetzt. dpa