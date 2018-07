Dresden. Die Dresdner Sinfoniker feiern ihren 20. Geburtstag im Herbst bei den Jazztagen in ihrer Heimatstadt. Am 1. November bestreiten sie gemeinsam mit dem Universal Druckluft Orchester das Auftaktkonzert, wie das Ensemble mitteilte. Zunächst soll Musik von Frank Zappa erklingen, danach die Uraufführung eines Doppelkonzerts für Klavier und Synthesizer von Andreas Gundlach. Bei der Rockoper »El Resplandor de los Disidentes« von Enrico Chapela sind Solisten aus Mexiko und eine Rockband beteiligt. Die musikalische Leitung hat der serbische Dirigent Premil Petrovic. Die Dresdner Sinfoniker setzen sich aus Musikern mehrerer europäischer Orchester zusammen und haben sich zeitgenössischer Musik verschrieben. dpa/nd

